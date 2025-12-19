HSG untermauert Platz zwei Römerwall ist vor der Weihnachtspause nicht zu bremsen 19.12.2025, 07:53 Uhr

i Marvin Klaes (am Ball) steuerte zehn Treffer zum Erfolg der HSG Römerwall bei. Jörg Niebergall

Ihren Anspruch, das Geschehen an der Spitze der Verbandsliga zu prägen, haben die Handballer der HSG Römerwall auch im letzten Spiel des Jahres untermauert. Als Tabellenzweiter gehen die Männer um Spielertrainer Tim Binnes in die Weihnachtspause.

Zum Jahresabschluss in der Handball-Verbandsliga hat die HSG Römerwall einen 42:30 (22:14)-Heimsieg gegen den HC Koblenz II gefeiert. Bester Werfer der Mannschaft aus Rheinbrohl und Bad Hönningen war dabei Marvin Klaes, der zehn Treffer zum Erfolg beitrug.







