Niederlage gegen TV Welling Römerwall findet zu Hause weiter nicht in den Tritt Moritz Hannappel 04.11.2026, 13:30 Uhr

i Marvin Klaes (am Ball) war mit sieben Treffern der beste Werfer der HSG Römerwall. Insgesamt war die Niederlage gegen den TV Welling (weiße Trikots) für die Vereinten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen aber die nächste harte Landung im Oberliga-Alltag. Jörg Niebergall

Ein guter Beginn reichte nicht für Zählbares. Erneut standen zu viele eigene Fehler der HSG Römerwall beim Heimspiel im Weg. Es setzten sich zwei Negativserien fort.

Bei Handball-Oberligist HSG Römerwall setzten sich am siebten Spieltag zwei Negativserien fort. Zum einen bleiben die Vereinigten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen in dieser Spielzeit weiterhin ohne Heimsieg, zum anderen gestattete das Team um Spielertrainer Tim Binnes bei der 26:30 (12:15)-Niederlage dem siegreichen TV Welling der zweiten bis dato punktlosen Mannschaft in Folge Zählbares.







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