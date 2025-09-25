Wohin führt der Weg des TuS Holzheim in der Handball-Oberliga? Die nächsten beiden Spiele gegen Topteams werden darüber Aufschluss geben. Weiter geht’s für die Ardecker am Samstagabend zur gewohnten Zeit mit dem Heimspiel gegen die HSG Lumdatal.
Sport ist oft ein Tagesgeschäft, bei dem es mitunter gestern noch in Strömen geschüttert hat und morgen wieder strahlender Sonnenschein herrscht. Durch dieses kleine Wellental sind die Handballer des TuS Holzheim heuer schon gegangen. Der ernüchternden 20:29-Abfuhr beim mit zum engsten Kreis der Titelkandidaten zählenden HSG Dotzheim/Schierstein ließ das Team des Trainerduos Dominik Jung / Miguel Esteves Silvas vor eigenem Publikum ein ...