Handball-Oberliga Mitte Robuster Innenblock stellt sich Holzheim in den Weg 25.09.2025, 10:00 Uhr

i Linkshänder Marco Becker (hier beim Torwurf auf Rechtsaußen) gehört als Routinier zu den Leitwölfen des TuS Holzheim. Am Samstag gilt es sich gegen die kantige HSG Lumdatal wieder von der besten Seite zu zeigen. Andreas Hergenhahn

Wohin führt der Weg des TuS Holzheim in der Handball-Oberliga? Die nächsten beiden Spiele gegen Topteams werden darüber Aufschluss geben. Weiter geht’s für die Ardecker am Samstagabend zur gewohnten Zeit mit dem Heimspiel gegen die HSG Lumdatal.

Sport ist oft ein Tagesgeschäft, bei dem es mitunter gestern noch in Strömen geschüttert hat und morgen wieder strahlender Sonnenschein herrscht. Durch dieses kleine Wellental sind die Handballer des TuS Holzheim heuer schon gegangen. Der ernüchternden 20:29-Abfuhr beim mit zum engsten Kreis der Titelkandidaten zählenden HSG Dotzheim/Schierstein ließ das Team des Trainerduos Dominik Jung / Miguel Esteves Silvas vor eigenem Publikum ein ...







Artikel teilen

Artikel teilen