Birkenfeld. Beim Schlusslicht treten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Nohfelden/Schwarzenbach an. Am Samstagabend (18 Uhr) gastiert das Team von Trainer Dominik Schwindling in der Saarbrücker Rastbachtalhalle bei der HSG Saarbrücken. Ein Sieg ist Pflicht.