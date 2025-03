Das Hinspiel Ende Oktober war Werbung für den Handball in der Region, 450 Zuschauer gingen nach dem 30:30 zwischen Kastellaun und Vallendar begeistert nach Hause. Nun steht das Rückspiel in Vallendar zwischen den derzeit besten Rheinland-Teams an.

Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga Südwest: Der Tabellenzweite HV Vallendar (30:8 Punkte) begrüßt am Samstag um 18 Uhr den Dritten HSG Kastellaun/Simmern (25:13 Zähler). Es ist zudem das Duell der zwei besten Männermannschaften im Rheinland.

„Der Handballverband Rheinland kann stolz sein, zwei Vereine in den Top 3 der Regionalliga zu haben“, sagt Kastellauns Trainer Mirza Cehajic: „Das zeigt, dass wir gute Arbeit abliefern und die Spieler auch weiterentwickeln.“ Zu Vallendar hat Cehajic eine besondere Beziehung, oft ist er in der Konrad-Adenauer-Halle, denn sein Sohn Mak spielt in der C-Jugend für den HV. „Wir wollen einen ähnlichen Weg wie Vallendar gehen, sicherlich mit kleineren Schritten, mal sehen, wie weit wir kommen. Mit guter Jugendarbeit und Spielern aus der Region wollen wir auch nächste Saison zu den Top 4 der Regionalliga gehören“, sagt Cehajic.

Ohne Grethen, Mühlbauer und Röckendorf?

Im Hinspiel gab es ein 30:30 in Kastellaun, die HSG war nah dran am Sieg. Aufgrund der Personalsituation glaubt Cehajic nicht an ein ähnliches Ergebnis: „Wir haben die Saison mit 16 Spielern begonnen, jetzt bin ich froh, wenn ich zwei Feldspieler zum Wechseln haben. Das ist nicht mehr normal.“ Neben den Langzeitverletzten Kilian Kötz und Heinrich Löwen müssen in Vallendar laut Cehajic auch Max Grethen (krank), Yannick Mühlbauer (Schulter) und Jan Röckendorf (Fuß) passen. „Es ist schade, dass wir dieses Derby nicht vollzählig antreten können“, sagt Cehajic.

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach sagt dazu: „Mein Trainerkollege löst die personellen Probleme in den letzten Wochen sehr einfallsreich. Das passt mir nicht so recht. Es ist schwer, sich auf das HSG-Spiel einzustellen.“ Vallendar kassierte im Januar und Februar alle seine drei Saisonniederlagen. Vallendar hat deshalb zwei Minuspunkte mehr als Tabellenführer Homburg. Zuletzt gab es aber Siege gegen Dansenberg und bei den Südpfalz Tigers. „Ich glaube, dass wir wieder in einer stabileren Phase sind“, sagt Waldgenbach, der keine Ausfälle hat.