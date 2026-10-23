TV Welling vs. HSG Hunsrück
Rheinland-Duell mit ähnlichen Vorzeichen wie 2020
Hanna Tatsch, Rückraumspielerin der HSG Hunsrück, wird hier gleich von drei Mundenheimerinnen in die Zange genommen. Am Sonntag
Hanna Tatsch, Rückraumspielerin der HSG Hunsrück, wird hier gleich von drei Mundenheimerinnen in die Zange genommen. Am Sonntag gewann die HSG Hunsrück mit 33:23 in Sohren, beim Aufsteiger TV Welling wollen Tatsch & Co. am Samstag (18 Uhr) den nächsten Sieg folgen lassen.
Sascha Wetzlar

Sieg beim Tabellenführer Wittlich, Blamage beim Schlusslicht Oberthal, Kantersieg gegen Mundenheim im Verfolgerduell – Frauen-Regionalligist HSG Hunsrück hat in dieser Saison schon mehrere Gesichter gezeigt. Am Samstag geht es zum TV Welling.

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TV Welling gegen HSG Hunsrück – das Rheinland-Duell steht nach ziemlich genau sechs Jahren wieder in der Handball-Regionalliga der Frauen an. Am Samstag (18 Uhr) empfängt der Aufsteiger TV Welling in seiner Nettetalhalle die Irmenach/Gösenrotherinnen.
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