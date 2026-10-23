TV Welling vs. HSG Hunsrück Rheinland-Duell mit ähnlichen Vorzeichen wie 2020 Michael Bongard 23.10.2026, 14:17 Uhr

i Hanna Tatsch, Rückraumspielerin der HSG Hunsrück, wird hier gleich von drei Mundenheimerinnen in die Zange genommen. Am Sonntag gewann die HSG Hunsrück mit 33:23 in Sohren, beim Aufsteiger TV Welling wollen Tatsch & Co. am Samstag (18 Uhr) den nächsten Sieg folgen lassen. Sascha Wetzlar

Sieg beim Tabellenführer Wittlich, Blamage beim Schlusslicht Oberthal, Kantersieg gegen Mundenheim im Verfolgerduell – Frauen-Regionalligist HSG Hunsrück hat in dieser Saison schon mehrere Gesichter gezeigt. Am Samstag geht es zum TV Welling.

TV Welling gegen HSG Hunsrück – das Rheinland-Duell steht nach ziemlich genau sechs Jahren wieder in der Handball-Regionalliga der Frauen an. Am Samstag (18 Uhr) empfängt der Aufsteiger TV Welling in seiner Nettetalhalle die Irmenach/Gösenrotherinnen.







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