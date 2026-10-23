Sieg beim Tabellenführer Wittlich, Blamage beim Schlusslicht Oberthal, Kantersieg gegen Mundenheim im Verfolgerduell – Frauen-Regionalligist HSG Hunsrück hat in dieser Saison schon mehrere Gesichter gezeigt. Am Samstag geht es zum TV Welling.
Lesezeit 1 Minute
TV Welling gegen HSG Hunsrück – das Rheinland-Duell steht nach ziemlich genau sechs Jahren wieder in der Handball-Regionalliga der Frauen an. Am Samstag (18 Uhr) empfängt der Aufsteiger TV Welling in seiner Nettetalhalle die Irmenach/Gösenrotherinnen.