HSG verliert in Bad Ems Rheinbrohl ist in der Kurstadt defensiv zu schwach Moritz Hannappel 11.11.2026, 10:56 Uhr

i Eine Szene mit Seltenheitswert: Die HSG Römerwall (weiße Trikots von links: Simon Bednarz, Antonio Cacic und Torwart Fabian Unkel) konnte zu selten in der Defensive richtig zupacken und gewährte den Gegnern des TV Bad Ems zu viele einfache Würfe. Andreas Hergenhahn

Bei der HSG Römerwall läuft es derzeit nicht rund, der Aufsteiger befindet sich in einem kleinen Loch. In der Kurstadt gesellte sich zu den Personalsorgen eine zu löchrige und sorglos verteidigende Abwehrreihe. Am Ende wurde es deutlich.

Die Handballer der HSG Römerwall befinden sich in der Oberliga Rheinland weiterhin in einem leichten Abwärtsstrudel. Der Aufsteiger aus Rheinbrohl und Bad Hönningen kassierte beim Vorjahresvierten TV Bad Ems eine 30:43 (11:20)-Niederlage und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg.







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