Bei der HSG Römerwall läuft es derzeit nicht rund, der Aufsteiger befindet sich in einem kleinen Loch. In der Kurstadt gesellte sich zu den Personalsorgen eine zu löchrige und sorglos verteidigende Abwehrreihe. Am Ende wurde es deutlich.
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Die Handballer der HSG Römerwall befinden sich in der Oberliga Rheinland weiterhin in einem leichten Abwärtsstrudel. Der Aufsteiger aus Rheinbrohl und Bad Hönningen kassierte beim Vorjahresvierten TV Bad Ems eine 30:43 (11:20)-Niederlage und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg.