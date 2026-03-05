Nach Saarburg-Ausrutscher Rhein-Nette will sich gegen die HSG rehabilitieren Harry Traubenkraut 05.03.2026, 15:56 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Handball-Verbandsliga steht die HSV Rhein-Nette vor einer schwierigen Aufgabe gegen die HSG Westerwald. Nach der Auswärtsniederlage gegen Saarburg ist Wiedergutmachung angesagt.

In der Handball-Verbandsliga hat die HSV Rhein-Nette Heimrecht und will sich gegen die HSG Westerwald (Sa., 19 Uhr) für die 21:32-Auswärtsniederlage vom vergangenen Spieltag beim damals noch Tabellenletzten Fortuna Saarburg rehabilitieren. An der Saarschleife musste das Team um Spielertrainer Yannik Kessels zwar mit dünner Besetzung antreten, doch als Entschuldigung für die schwache Leistung, darf dies nicht herhalten.







