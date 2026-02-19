Heimspiel gegen Trier Rhein-Nette will Revanche für Hinspielniederlage Harry Traubenkraut 19.02.2026, 13:27 Uhr

i Die HSV Rhein-Nette (hier Patrick Heckenbach am Ball und Dario Lehmler mit der Nummer 52 im Spiel gegen Bendorf) wollen sich für die Hinspielniederlage in Trier revanchieren. Jörg Niebergall

Vor dem Heimspiel gegen die DJK St. Matthias Trier kann die HSV Rhein-Nette einen Neuzugang vermelden. Die Revanche für die Niederlage im Hinspiel soll gelingen, doch personelle Ausfälle sorgen beim Spielertrainer für Sorgenfalten.

In der Handball-Verbandsliga empfängt die HSV Rhein-Nette am Samstag ab 19.15 Uhr die DJK St. Matthias Trier in der Andernacher Realschulhalle. Vor der angestrebten Revanche für die 27:31-Hinspielniederlage gibt es im HSV-Lager in personeller Hinsicht sowohl Gutes, als auch Schlechtes zu berichten.







