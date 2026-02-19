Vor dem Heimspiel gegen die DJK St. Matthias Trier kann die HSV Rhein-Nette einen Neuzugang vermelden. Die Revanche für die Niederlage im Hinspiel soll gelingen, doch personelle Ausfälle sorgen beim Spielertrainer für Sorgenfalten.
In der Handball-Verbandsliga empfängt die HSV Rhein-Nette am Samstag ab 19.15 Uhr die DJK St. Matthias Trier in der Andernacher Realschulhalle. Vor der angestrebten Revanche für die 27:31-Hinspielniederlage gibt es im HSV-Lager in personeller Hinsicht sowohl Gutes, als auch Schlechtes zu berichten.