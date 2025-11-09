Rhein-Nette verzweifelt an Igels Torhüter Simon Stein

Die Handballer der HSV Rhein-Nette kamen einfach nicht an Igels Torhüter Simon Stein vorbei. Vor allem das war der Grund für die hohe Heimniederlage.
Lesezeit 1 Minute
Die HSV Rhein-Nette hat im Heimspiel der Handball-Verbandsliga gegen den Moselvertreter HSC Igel eine deutliche 19:29 (11:10)-Niederlage kassiert, die vom HSV-Spieler Dario Lehmler kurz und prägnant zusammengefasst wurde, indem er meinte: „Eigentlich brauche ich nur zwei Worte, beziehungsweise einen Namen zu sagen, nämlich Simon Stein.