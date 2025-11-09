HSV verliert zu Hause 19:29 Rhein-Nette verzweifelt an Igels Torhüter Simon Stein Harry Traubenkraut 09.11.2025, 15:29 Uhr

i Die HSV Rhein-Nette um ihren Spielertrainer Yannik Kessels (am Ball) scheiterte im Heimspiel immer wieder an Igels Torhüter Simon Stein und verlor 19:29. Jörg Niebergall

Die Handballer der HSV Rhein-Nette kamen einfach nicht an Igels Torhüter Simon Stein vorbei. Vor allem das war der Grund für die hohe Heimniederlage.

Die HSV Rhein-Nette hat im Heimspiel der Handball-Verbandsliga gegen den Moselvertreter HSC Igel eine deutliche 19:29 (11:10)-Niederlage kassiert, die vom HSV-Spieler Dario Lehmler kurz und prägnant zusammengefasst wurde, indem er meinte: „Eigentlich brauche ich nur zwei Worte, beziehungsweise einen Namen zu sagen, nämlich Simon Stein.







