Ausgerechnet der bislang punktlosen HSV Rhein-Nette gelang am letzten Spieltag der Handball-Oberliga ein Erfolg. Derweil gingen der TV Welling und der TuS Weibern beim Saisonfinale leer aus.

TV Welling – HB Mülheim-Urmitz II 25:26 (15:14)

In einer kampfbetonten und spannenden Partie landeten die HB-Junioren einen zwar glücklichen, aber gewiss nicht unverdienten Sieg. Den verdiente sich das Gästeteam von Trainer Hansi Schmidt dadurch, dass die Gäste ihren Personalproblemen trotzen und mit ihrem Neunerkader gegen eine vollzählige Wellinger Mannschaft aufopferungsvoll gegenhielten.

In Welling zeigte sich dabei auch das große Reservoir des Vereins aus Mülheim-Urmitz. Denn in Tim Heckmann und Lasse Kohl standen zwei A-Jugendliche im Kader, die ihre Sache ordentlich machten. Dabei kam Welling zunächst besser ins Spiel, legte ein 3:0 (5.) und 4:2 vor. Doch die Gäste hielten dagegen und drehten mit drei Toren nach Gang den Spielstand beim 4:5. Das Welling von 6:7 wieder auf 11:7 davonzog, verdankte der TVW vor allem den Paraden von Sebastian Monschauer – oft folgte einer Glanztat von Torhüter Monschauer ein Gegenstoßtor.

Welling vergibt zu viele Siebenmeter und zu viele Chancen

Die Führung gab der TVW bis zur Pause zwar nicht mehr ab, aber Mülheim bewies Biss und verkürzte noch auf 14:15. Nach Wiederbeginn dann die kalte Dusche aus Sicht der Maifelder, denn nun zog Luca Hofstetter im Mülheimer Tor den TVW-Werfern mit Paraden den Zahn – die Gäste führten kurz darauf mit 20:17.

Welling stemmte sich gegen die Niederlage, rannte sich aber zu häufig in der Gästeabwehr fest. „Wir haben drei Siebenmeter und ein paar freie mehr vergeben als Mülheim-Urmitz. Das war der Unterschied. Beide Teams haben kämpferisch alles gegeben“, lautete das Fazit des Wellinger Spielertrainers Kai Schäfer.

TV Welling: Monschauer, Eultgen, Schori – Schäfer (8), E. Schneidereit (6), Oligschläger (4), Lukas Hürter (2), Lajnef (2), Müller (2), Louis Hürter (1), Brüninghaus, Ockenfeld, Päulgen, N. Schneidereit.

HSV Rhein-Nette – HSG Kastellaun/Simmern II 29:21 (15:9)

Den Gastgebern kam es wie eine Erlösung vor, denn in Last-minute-Manier konnten sie die Schreckensbilanz, ohne jeden Punktgewinn absteigen zu müssen, doch noch abwenden. Dies dann sogar zu guter Letzt auch noch in überzeugender Manier, denn Rhein-Nette legte bereits bis zur Pause sechs Tore vor.

Dabei sah es zunächst so aus, als liefe es wie immer. Denn die Gäste führten nach zehn Minuten mit 5:3. „Alex Winkel bei uns im Tor war dann der Garant dafür, dass wir das Spiel schnell drehen konnten“, berichtete HSV-Trainer Dariusz Bugaij, dessen Team dann aus dem 3:5 ein 8:5 machte. Winkel verlieh seinen Vorderleuten Sicherheit, sodass Bugaij auch die anderen Spieler lobte. „Die Jungs haben es zunächst in der Abwehr richtig gut gemacht, dann aber auch im Angriff gute Sachen gezeigt.“

Nur neun Gegentore bis zur Pause belegten das, und auch die 15 erzielten Treffer waren achtbar. Erstmals wieder mit voller Bank ausgestattet, ließ Rhein-Nette dann auch nach der Pause nichts anbrennen. Bugaij: „Wir haben die Partie kontrolliert und auch in der Höhe verdient gewonnen. Das war für uns alle sehr wichtig, denn wir haben ja die Saison über trotz aller Nackenschläge gut zusammengehalten und ich freue mich, dass wir uns dafür wenigstens heute mal belohnen konnten.“

HSV Rhein-Nette: Winkel – Scholl (11), Gärtner (7/4), Umbscheiden (5), Stitz (3), Schulz (2), T. Happel (1), F. Bieg, P. Bieg, E. Happel, Kessels, Montebaur, Richter, Rumpf.

TuS Weibern – HC Koblenz 23:38 (14:17)

Während die Partie in Weibern für die Gäste wie gemalt verlief, hatten sich TuS-Trainer Tobias Arenz und die Gastgeber ihr letztes Saisonspiel sicher ganz anders vorgestellt. Dabei war die Partie in vielen Dingen auch ein Spiegelbild der vergangenen Wochen, was die jeweiligen Leistungen beider Teams betrifft. „Wie schon so oft diese Saison haben wir es zunächst gut gemacht und deshalb auch mitgehalten. Dann aber schleichen sich stets die leichten Fehler und überhasteten Abschlüsse ein, und wir geraten unnötig hoch in Rückstand“, erzählte Arenz.

Weibern führte 9:8 (13.), hielt bis zum 10:11 (20.) Anschluss, doch dann zog der HCK auf 14:10 davon und nahm eine Drei-Tore-Führung mit in die Pause. Das beste Rückrundenteam ließ alle Weiberner Hoffnungen, die Begegnung noch zu drehen, dann mit einer fulminanten Anfangsphase der zweiten Hälfte zerplatzen, denn die Mannschaft von Julian Vogt zog binnen drei Minuten auf 21:14 davon. Weibern gab sich noch nicht geschlagen, kam dann sogar nochmals von 17:24 auf 20:24 (42.) heran.

„Aber der HCK hat dann seine Klasse bewiesen und sofort mit drei Toren geantwortet. Das hat uns endgültig die Moral geraubt. In der Hinsicht ist Koblenz halt ein Topteam“, sagte Arenz anerkennend über den Gegner, ärgerte sich aber über sein Team: „Die Höhe der Niederlage ärgert mich kolossal.“

TuS Weibern: Kraus, J. Schäfer – Manns (10/1), Faika (3), Haisch (3), Fink (3), Hilger (1), Oesterwind (1), P. Schumacher (1), N. Schäfer (1), Gros, Mai und B. Schumacher.