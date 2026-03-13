HSV ist in Igel Außenseiter Rhein-Nette steckt in einer schwierigen Phase Harry Traubenkraut 13.03.2026, 12:02 Uhr

i Die HSV Rhein-Nette (am Ball mit Thilo Happel) fährt als Außenseiter zum HSC Igel. Jörg Niebergall

Handball-Verbandsligist Rhein-Nette kämpft gegen den HSC Igel um Punkte. Trotz vergangener Niederlagen und starker Gegner hoffen sie auf Überraschungen. Kann Rhein-Nette das Torhüterduell für sich entscheiden?

Am viertletzten Spieltag muss Handball-Verbandsligist HSV Rhein-Nette noch in den Raum Trier fahren. Bei der HSC Igel (Samstag, 19.30 Uhr) ist die HSV aber nicht etwa deshalb Außenseiter, weil sie schon in Schweich, Saarburg und Trier verloren hat, sondern weil sie im Hinspiel beim 19:29 keine Chance hatte und Igel in der Tabelle auch sieben Punkte besser dasteht.







Artikel teilen

Artikel teilen