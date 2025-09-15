Es war ein erwachsener Auftritt, der vor allem dem starken Kollektiv zu verdanken war: Die Handballer der HSV Rhein-Nette haben ihr Verbandliga-Heimspiel gegen den HC Koblenz II deutlich gewonnen.

Die Handballer der HSV Rhein-Nette haben beim souveränen 40:24 (17:10)-Heimsieg in der Verbandsliga gegen den HC Koblenz II mit einer starken Leistung die richtige Reaktion auf die Niederlage in der Vorwoche gegen Bendorf gezeigt. HSV-Spielertrainer Yannik Kessels meinte nach der Partie entsprechend gelöst: „Wir haben diesmal über deutlich mehr Spielzeit unser spielerisches Konzept umgesetzt und dabei eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Es ist uns vor allem gelungen, die Außen immer wieder gut freizuspielen. Jetzt können wir beruhigt zur Plaidter Kirmes fahren“.

Die Andernach/Plaidter Spielvereinigung legte einen Blitzstart hin und führte nach zwei Minuten bereits mit 3:0. Kessels: „Schon da hat sich gezeigt, welchen großen Rückhalt heute Alex Winkel im Tor geben würde. Er hat über 60 Minuten top gehalten“. Rhein-Nette stand zudem auch in der Abwehr sicher, kam zu einfachen Gegenstoßtoren und mit dem daraus resultierenden Selbstbewusstsein bauten die Gastgeber gegen die junge und etwas unerfahrene Koblenzer Oberligareserve ihren Vorsprung gegen Ende der ersten Spielhälfte von 14:10 auf 17:10 zur Pause aus.

„Unser Ziel, es diese Saison über das Kollektiv, statt über Einzelspieler erfolgreich zu lösen, ist dabei auch gut aufgegangen.“

Rhein-Nette-Trainer Yannik Kessels

Auch nach Wiederbeginn ging es so weiter. Rhein-Nette erhöhte nun auf 21:10. Winkel setzte anschließend noch besondere Glanzpunkte, denn „er hat Koblenz den letzten Zahn gezogen, als er zu einem Zeitpunkt, als wir drei Zeitstrafen bekamen, in dieser dreifachen Unterzahl noch zwei Hundertprozentige gehalten hat“, so Kessels. Entsprechend hielt der HSV-Lauf an und die Gastgeber schickten Koblenz dann zweistellig geschlagen nach Hause. Die mannschaftliche Geschlossenheit dabei untermauerte die Tatsache, dass bei der HSV nahezu alle Feldspiele zu Torerfolgen kamen. „Unser Ziel, es diese Saison über das Kollektiv, statt über Einzelspieler erfolgreich zu lösen, ist dabei auch gut aufgegangen“, so Kessels

HSV Rhein-Nette: Winkel, Müller – Umbscheiden (8), Weingärtner (8/3), Kessels (6), Happel (5), Schnur (5), Mayer (4), Klein (2), Lehmler (2), Hinz.