HSV unterliegt 27:31 Rhein-Nette muss Römerwall am Ende ziehen lassen Harry Traubenkraut 08.12.2025, 11:06 Uhr

i Symbolbild dpa

Handball-Verbandsliga: HSG Römerwall kämpft sich nach Rückstand zum 31:27-Sieg gegen HSV Rhein-Nette. Spannende Wendung und starke Leistungen prägten das Derby.

Die HSV Rhein-Nette hat das Derby der Handball-Verbandsliga beim Tabellenzweiten HSG Römerwall verloren. Was beim 31:27 (13:16)-Erfolg des Aufstiegskandidaten den Zusatz „erwartungsgemäß“ vermuten lässt, war vom Spielverlauf her aber längst kein Selbstläufer für die Gastgeber, denn die HSV-Akteure machten den Gastgebern das Leben schwer, obwohl es anfangs so aussah, als würde der Favorit seiner Rolle gerecht.







Artikel teilen

Artikel teilen