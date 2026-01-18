Spannung in der Handball-Verbandsliga: HSV Rhein-Nette setzt sich knapp mit 28:27 gegen HC Koblenz II durch. Spielentscheidend waren die Paraden von Alex Winkel.
Die HSV Rhein-Nette hat auch das Rückspiel in der Handball-Verbandsliga gegen den HC Koblenz II gewonnen, sich beim 28:27 (17:14)-Auswärtssieg aber schwergetan. Das kam für Spielertrainer Yannik Kessels zwar nicht unerwartet, etwas mehr Souveränität hätten sich er und der Sportliche Leiter Dario Lehmler aber dennoch gewünscht.