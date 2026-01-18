HSV gewinnt 28:27 in Koblenz Rhein-Nette muss nach hoher Führung noch einmal zittern Harry Traubenkraut 18.01.2026, 13:22 Uhr

i Symbolbild dpa

Spannung in der Handball-Verbandsliga: HSV Rhein-Nette setzt sich knapp mit 28:27 gegen HC Koblenz II durch. Spielentscheidend waren die Paraden von Alex Winkel.

Die HSV Rhein-Nette hat auch das Rückspiel in der Handball-Verbandsliga gegen den HC Koblenz II gewonnen, sich beim 28:27 (17:14)-Auswärtssieg aber schwergetan. Das kam für Spielertrainer Yannik Kessels zwar nicht unerwartet, etwas mehr Souveränität hätten sich er und der Sportliche Leiter Dario Lehmler aber dennoch gewünscht.







