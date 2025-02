Weibern und Welling schwach Rhein-Nette liefert Topteam offenen Schlagabtausch Harry Traubenkraut 16.02.2025, 10:40 Uhr

i Auch die sechs Treffer von Björn Oligschläger (am Ball) konnten nichts an der Wellinger Niederlage in Bad Ems ändern. Andreas Hergenhahn

Keine Punkte hat es für die Handballer aus Weibern, Welling und Rhein-Nette in der Oberliga Rheinland gegeben - aber Schlusslicht HSV Rhein-Nette machte gegen den Tabellenzweiten aus Wittlich ein gutes Spiel.

Von den Handball-Oberligisten HSV Rhein-Nette, TuS Weibern und TV Welling hat sich diesmal ausgerechnet der Tabellenletzte Rhein-Nette am besten verkauft. Allerdings verloren die Andernach/Plaidter ebenso wie Welling und Weibern. HSV Rhein-Nette – HSG Wittlich 37:42 (22:22) Es ist im Grunde genommen kaum zu begreifen, aber die HSV macht ihre besten Spiele immer dann, wenn die personelle Not am größten ist.

