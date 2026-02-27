HSV bei Fortuna Saarburg Rhein-Nette: Kein Leichtsinn beim Schlusslicht Harry Traubenkraut 27.02.2026, 09:42 Uhr

In der Handball-Verbandsliga trifft Rhein-Nette auf Schlusslicht Saarburg. Trotz Favoritenrolle warnt das Team nach dem knappen Hinspielsieg vor Leichtsinn und der Heimstärke der Gastgeber.

In der Handball-Verbandsliga fährt die HSV Rhein-Nette als Favorit zu Fortuna Saarburg (Sa., 19.30 Uhr), denn der Gegner ist Tabellenletzter und konnte nur beim 32:26 gegen Koblenz II Punkte einfahren. Mit 16:16 Zählern rangiert die HSV (7.) hingegen im gesicherten Mittelfeld und so auch 14 Zähler vor den Gastgebern.







