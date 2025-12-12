Rhein-Nette ist gegen Favorit Bendorf topmotiviert

Spannung in der Handball-Verbandsliga: Bendorf jagt den Spitzenplatz, während Rhein-Nette nach einem starken Comeback strebt. Wird das Derby zur Überraschung des Rückrundenstarts?

Zum Rückrundenbeginn der Handball-Verbandsliga erwartet die HSV Rhein-Nette im Duell der Oberligaabsteiger die Turnerschaft Bendorf in der Andernacher Realschulhalle (Sa., 19.30 Uhr).

Die HSV hat einiges gutzumachen, im Hinspiel führte Rhein-Nette zwischenzeitlich zwar mit 12:11, am Ende gab es aber eine 20:31-Niederlage.