HSV empfängt Hunsrück II
Rhein-Nette hat sich akklimatisiert und will nachlegen
Symbolbild
dpa

Die HSV Rhein-Nette empfängt die Hunsrücker Regionalligareserve, die bislang alle ihre drei Spiele gewonnen hat. Aber die HSV-Spieler sind besonders motiviert, denn in Andernach ist Michelsmarkt.

Lesezeit 1 Minute
Mit 4:2 Punkten scheint sich die HSV Rhein-Nette als Oberligaabsteiger in der Handball-Verbandsliga schnell akklimatisiert zu haben. Nun aber wartet mit der HSG Hunsrück II (Samstag um 19.00 Uhr, Realschulhalle) ein echter Prüfstein auf Spielertrainer Yannik Kessels und seine Mannschaft.

Ressort und Schlagwörter

Sport