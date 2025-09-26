Die HSV Rhein-Nette empfängt die Hunsrücker Regionalligareserve, die bislang alle ihre drei Spiele gewonnen hat. Aber die HSV-Spieler sind besonders motiviert, denn in Andernach ist Michelsmarkt.
Lesezeit 1 Minute
Mit 4:2 Punkten scheint sich die HSV Rhein-Nette als Oberligaabsteiger in der Handball-Verbandsliga schnell akklimatisiert zu haben. Nun aber wartet mit der HSG Hunsrück II (Samstag um 19.00 Uhr, Realschulhalle) ein echter Prüfstein auf Spielertrainer Yannik Kessels und seine Mannschaft.