Spielercoach Kessels verletzt Rhein-Nette hat gegen den Vorletzten schwer zu kämpfen Harry Traubenkraut 12.10.2025, 13:46 Uhr

i Symbolbild dpa

Das mühsame 35:32 der HSV Rhein-Nette in der Handball-Verbandsliga gegen Fortuna Saarbug fällt in die Kategorie „Arbeitssieg“.

Die HSV Rhein-Nette hat in der Handball-Verbandsliga trotz vor allem in der ersten Halbzeit großer Mühen einen hart erarbeiteten 35:32 (22:21)-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Fortuna Saarburg eingefahren. Woran es für das Team von Spielertrainer Yannik Kessels lag, der sich früh am Knie verletzte und dann nur noch sporadisch mitwirken konnte, offenbart die Gegentorzahl bis zur Pause.







Artikel teilen

Artikel teilen