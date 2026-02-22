HSV gewinnt mit 31:26 Rhein-Nette gelingt Revanche gegen Trier Harry Traubenkraut 22.02.2026, 13:51 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Handball-Verbandsliga triumphiert die HSV Rhein-Nette mit 31:26 gegen DJK St. Matthias Trier. Raoul Gärtner glänzt mit sieben Toren, während Verletzungspech das Team weiterhin begleitet.

Die HSV Rhein-Nette hat in der Handball-Verbandsliga im Heimspiel gegen die DJK St. Matthias Trier beim 31:26 (16:13) Revanche für die Hinspielniederlage genommen. HSV-Spielertrainer Yannik Kessels war zwar nicht vorbehaltlos zufrieden, sagte aber: „Es war kein schönes Spiel und wir hätten unseren Zuschauern gerne etwas mehr geboten.







