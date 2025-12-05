Rhein-Nette gefällt sich in der Außenseiterrolle gut

In der Handball-Verbandsliga kommt es zum Derby zwischen HSV Rhein-Nette und HSG Römerwall. Der Tabellenzweite gilt als Favorit, während die HSV mit Ausfällen kämpft.
In der Handball-Verbandsliga steht für die HSV Rhein-Nette zum Ende der Hinrunde nach vielen Spielen gegen Teams von der Mosel nun mal wieder ein besonderer Leckerbissen auf dem Programm, denn mit dem Auswärtsspiel bei der HSG Römerwall (Samstag, 19 Uhr, Römerwallhalle Rheinbrohl) wartet ein Derby auf Spielertrainer Yannik Kesssels und seine Mitstreiter.