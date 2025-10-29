HSV mit schlechter Erinnerung Rhein-Nette fährt in den Westerwald Harry Traubenkraut 29.10.2025, 12:45 Uhr

i Symbolbild dpa

Für die HSV Rhein-Nette geht es in der Verbandsliga auswärts weiter – bei der HSG Westerwald in Westerburg.

In der Handball-Verbandsliga muss die HSV Rhein-Nette auswärts bei der HSG Westerwald antreten (Sa., 19.30, in Westerburg). Hinter der nach dem Mittelgebirge benannten HSG verbergen sich die Vereine TuS Bad Marienberg und TuS Westerburg. Rhein-Nettes Gegner wurde bislang in schöner Regelmäßigkeit eine sehr gute Rolle in der Verbandsliga zugetraut, sie zählten oft zum erweiterten Kreis der Titelanwärter.







Artikel teilen

Artikel teilen