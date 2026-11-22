Holzheim II gewinnt 30:27 Reserve nutzt personelle Gunst der Stunde zum Heimsieg Stefan Nink 22.11.2026, 14:17 Uhr

i Nils Wolfgram führte gegen Münsters Dritte nicht nur gekonnt Regie, sondern erwies sich zudem als treffsicherster Holzheimer. Andreas Hergenhahn

Dass man eine Mannschaft nicht vorschnell abschreiben sollte, zeigt der mit sechs Niederlagen in die Runde gestartete TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga. Nach dem 30:27-Sieg gegen Münster III sind die Ardecker wieder voll im Geschäft.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte die Zweitvertretung des TuS Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga. Mit dem 30:27 (13.13) gegen die immerhin als stolzer Tabellenzweiter ins Diezer Sportzentrum gekommene dritte Garnitur der TSG Münster gelang den mit sechs Niederlagen in die Runde gestarteten Ardeckern das nächste Ausrufezeichen.







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