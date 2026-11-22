Dass man eine Mannschaft nicht vorschnell abschreiben sollte, zeigt der mit sechs Niederlagen in die Runde gestartete TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga. Nach dem 30:27-Sieg gegen Münster III sind die Ardecker wieder voll im Geschäft.
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Für eine faustdicke Überraschung sorgte die Zweitvertretung des TuS Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga. Mit dem 30:27 (13.13) gegen die immerhin als stolzer Tabellenzweiter ins Diezer Sportzentrum gekommene dritte Garnitur der TSG Münster gelang den mit sechs Niederlagen in die Runde gestarteten Ardeckern das nächste Ausrufezeichen.