Handball-Bezirksoberliga Reserve macht Durchmarschierern das Siegen schwer Stefan Nink 18.05.2026, 13:09 Uhr

i Nils Wolfgram (am Ball) führte zum Saisonabschluss der Holzheimer Reserve einmal mehr sehr gut Regie. Andreas Hergenhahn

Der TuS Holzheim wird auch in der kommenden Runde mit seiner Zweitvertretung der Handball-Bezirksoberliga angehören. Als Tabellenneunte gehen die Ardecker mit gebührendem Abstand zur Roten Zone des Klassements in die Sommerpause.

Beim Ertönen des Schlusssignals in der Sporthalle der Wilhelm-Leuschner-Schule in Kostheim beschlich Johannes Schuster und Sebastian Bapst, dem scheidenden Trainer-Duo der Bezirksoberliga-Handballer des TuS Holzheim, große Wehmut. Denn in diesem Moment war es spätestens klar: Eine intensive abwechslungsreiche Zeit ist vorbei.







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