Der TuS Holzheim wird auch in der kommenden Runde mit seiner Zweitvertretung der Handball-Bezirksoberliga angehören. Als Tabellenneunte gehen die Ardecker mit gebührendem Abstand zur Roten Zone des Klassements in die Sommerpause.
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Beim Ertönen des Schlusssignals in der Sporthalle der Wilhelm-Leuschner-Schule in Kostheim beschlich Johannes Schuster und Sebastian Bapst, dem scheidenden Trainer-Duo der Bezirksoberliga-Handballer des TuS Holzheim, große Wehmut. Denn in diesem Moment war es spätestens klar: Eine intensive abwechslungsreiche Zeit ist vorbei.