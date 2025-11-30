Handball-Bezirksoberliga Reserve lässt vieles vermissen, um Serie auszubauen Stefan Nink 30.11.2025, 16:36 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp. viperagp - stock.adobe.com

Zwei Punkte hatte Johannes Schuster, der Trainer des TuS Holzheim II, beim Gastspiel seines Teams in der Wickerer Goldbornhalle eingeplant. Die Rechnung erwies sich als Satz mit X. Mit leeren Händen und langer Mängelliste ging’s auf den Heimweg.

Einen total gebrauchten Abend hatte die zweite Handball-Welle des TuS Holzheim erwischt, die in der Bezirksoberliga bei der Reserve der HSG Hochheim/Wicker nach drei vorangegangenen Siegen eine 31:33 (13:14)-Niederlage quittieren musste. „Die beiden Punkte waren fest eingeplant.







