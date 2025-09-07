Immerhin einen Zähler in einem der ebenso ungewohnten wie ungeliebten „Harz-Spiele“ in der Fremde ergattert: Mit einem 20:20 kehrten die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems vom Gastspiel beim TuS Weibern zurück.

Zum Auftakt der Oberliga-Saison geizten die Handballer des TuS Weibern und des TV Bad Ems geradezu mit Toren: Nach einer zwar kampfbetonten, aber auf mäßigem Niveau stehenden Partie trennten sich die Kontrahenten in der Robert-Wolff-Halle letztlich mit 20:20 (14:14).

Dabei von „schiedlich-friedlich“ zu sprechen, wie es bei einem Remis oft der Fall ist, würde dem Spielverlauf aber nicht gerecht, wie auch TuS-Trainer Tobias Arenz im Nachgang bestätigte. „Friedlich passt zwar, was den Charakter der fairen Partie betrifft. Aber ansonsten war das Spiel sehr umkämpft,“ so Arenz.

Die Eifeler fanden sehr gut in die Partie. So legte der TuS früh ein 5:1 vor (10.), von dem er auch über weite Phasen der ersten Halbzeit zehrte. Arenz: „Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt. Das galt sowohl für unsere Abwehr als auch den Angriff. Deshalb lagen wir nach 25 Minuten auch verdient 13:11 vorne. Aber wir haben es verpasst, diese Führung zu halten, oder sogar auszubauen, indem wir dann ein paar gute Torchancen liegen ließen.“ So egalisierten die Kurstädter den 10:13-Rückstand bis zum Pausen-Signal zum 14:14.

Die Partie schien Weibern bis dahin aber mehr Körner gekostet zu haben als den ohne Johannes Kind aufgelaufenen Lahnstädtern, denn die gewannen nach dem 16:16 beim 16:18 erstmals die Oberhand. Beide Mannschaften vergaben in der Folge gute Möglichkeiten, scheiterten dabei aber auch an der jeweils guten Deckungsarbeit inklusive Torhüterparaden des Gegners. Das unterstreicht auch der Spielverlauf ab Minute 41 deutlich. Da setzten sich die Bad Emser beim 17:19 letztmals auf zwei Tore ab.

„So wird es halt eng mit Gewinnen.“

TVBE-Coach Andreas Klute durfte in den letzten 19 Minuten nur noch einen einzigen Treffer seines Teams notieren

Dann markierten sie in 19 Minuten aber nur noch einen einzigen Treffer. „So wird es halt eng mit Gewinnen“, so TVBE-Coach Andreas Klute. „Wir haben uns besonders in dieser Phase immer wieder festgerannt und eine Überzahl nicht nur schlecht ausgespielt. Zudem haben wir es zu selten geschafft, die Außen freizuspielen.“ Die ebenfalls stark verjüngten Weiberner nutzten das aus, drehten mit drei Toren nochmals den Spieß zum 20:19 um und schienen mit der Unterstützung ihres Anhangs das Momentum auf seiner Seite zu haben. Dann aber blieben die Einheimischen selbst sechseinhalb Minuten ohne Torerfolg.

TVBE verteidigt auch den letzten Weiberner Angriff

Nachdem der TVBE den letzten Angriff mit einem Stürmerfoul vergeigt hatte, hing der Punkt am seidenen Faden. Doch die Abwehr vor dem gut disponierten Schlussmann Dennis Schwerdt stand sicher. „Wir haben es gut verteidigt und das Unentschieden über die Zeit gebracht“, atmete Klute tief durch. „Am Ende war das Rems ein logisches Ergebnis. Weil wir uns dabei nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch zurück gekämpft haben, bin zufrieden“, so die Bilanz seines TuS-Kollegen Tobias Arenz.

TuS Weibern – TV Bad Ems 20:20 (14:14)

TuS Weibern: Kraus, Schricker – Fink (7/1), Faika (3), Oesterwind (3), Rüfereck (3), Gros (2), Schäfer (2), Hilger, Montermann, Retterath und B. Schumacher.

TV Bad Ems: Schwerdt, B. Dalkner – Noll (4), Feldenz (3), F. Schaust, Herbel (1), Keller, Junker (6/3), Sauerwein (4), A. Berges (1), J. Dalkner, Müller (1).

Schiedsrichter: Jan Stitz (HSV Rhein-Nette).

Siebenmeter: 5/5 : 4/3.

Zeitstrafen: 2:4.

Zuschauer: 120.

Spielfim: 5:1 (11.), 7:4 (15.), 7:7 (18.), 10:10 (21.), 13:10 (25.), 14:14 (30.) – 16:17 (37.), 17:19 (42.), 20:19 (54.), 20:20 (60.).

Nächste Aufgabe für den TV Bad Ems: am Samstag, 19.30 Uhr, gegen HSG Wittlich.

