Die Handballer sind in den letzten Zügen ihrer Saisonvorbereitung. In Kastellaun standen sich in einem Testspiel die beiden besten Hunsrücker Männermannschaften gegenüber.

So langsam neigt sich auch die Vorbereitung bei den Handballern dem Ende entgegen. Am Wochenende 6./7. September beginnt die Saison zum Beispiel in der Regionalliga Südwest – und damit auch für die Männer der HSG Kastellaun/Simmern. Im Testspiel schlug der Viertligist den einen Klasse tiefer spielenden Oberliga-Meister und Lokalrivalen HSG Hunsrück in Kastellaun mit 27:21. Mitte Juli hatte man sich zu Testzwecken schon in Kleinich gegenüber gestanden, auch damals gewann Kastellaun mit 35:31.

Im „Rückspiel“ in der IGS-Halle hatten die Gäste aus Irmenach und Gösenroth Personalsorgen und waren mit einem dünnen Kader angereist. „Dann haben sich bei Hunsrück noch zwei Mann leicht verletzt, für sie war es dann schwierig, unserem Tempo zu folgen“, sagte Kastellauns Trainer Mirza Cehajic: „Unsere Deckung hat zudem gut gestanden, über Außen hatten wir ohne die fehlenden Nico Hassley und Paul Mallmann aber noch keine Durchschlagskraft. Es war ein guter Test für beide Mannschaften.“

Heim-Debüt für den neuen kroatischen Spielmacher Josip Grbavac

Josip Grbavac, der neue kroatische Spielmacher der Kastellaun/Simmerner, feierte gegen die HSG Hunsrück sein Heimdebüt. Der 30-Jährige ist der nächste Ex-Profi, der sesshaft im Hunsrück werden will – so wie es Cehajic oder zuletzt Sasa Puljizovic gemacht haben. „Bei Josip ist es wie bei Sasa, als er am Anfang zu uns kam. Sie sind Ex-Profis, sie müssen sich auch erst mal an die neue Situation gewöhnen“, sagt Cehajic, der weiß, welch große Verstärkung Grbavac, der in Italien, Frankreich und Österreich spielte, auf der Rückraum-Mitte-Position werden wird. Zudem positiv für Kastellaun: Die Rückraum-Asse Kilian Kötz und Heinrich Löwen sind nach monatelangen Verletzungen wieder fit. „Unser Rückraum wird sehr variabel sein“, sagt Cehajic über sein Prunkstück.

Bis zum Start am 7. September absolviert Kastellaun/Simmern noch vier Testspiele: Am Freitag (20 Uhr) gastiert Oberligist HSG Wittlich in Kastellaun, am Samstag geht es zum Oberligisten Mainz-Bretzenheim, zu dem der Ex-Kastellauner Yannik Mühlbauer gewechselt ist. Am kommenden Mittwoch (27. August, 20 Uhr) kommt mit Mülheim-Urmitz II ein weiterer Oberligist nach Kastellaun, ehe die Generalprobe am 30. August um 16 Uhr im Rahmen der 40-Jahr-Feier der HSG in Kastellaun gegen die TSG Osthofen (Oberliga) ansteht. Am 7. September geht es für Cehajics Team dann erstmalig um Punkte mit dem Auswärtsspiel beim TV Offenbach.

Für die HSG Hunsrück wird es in der Oberliga erst am 13. September ernst

Für den Meister HSG Hunsrück, der in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga wieder mal scheiterte, wird es erst ernst am 13. September in der Oberliga mit dem Auswärtsspiel bei MJC Trier. Die Irmenach/Gösenrother von Trainer Florin Nicolae testen unter anderem noch am 30. August beim Regionalligisten Mülheim-Urmitz. „Die HSG Hunsrück hat auch diese Saison eine gute Mannschaft und wird neben Wittlich und dem HC Koblenz um die Meisterschaft in der Oberliga spielen“, sagt Kastellauns Cehajic über den Lokalrivalen.