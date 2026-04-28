Es hat nicht gereicht für den dritten Platz in der Bezirksliga, denn am letzten Spieltag quittierten die Handballer des TV Birkenfeld eine klare Niederlage. Unabhängig davon spielt der TVB in der kommenden Saison eine Etage höher.
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Der letzte Spieltag in der Handball-Bezirksliga lief nicht nach Wunsch für den TV Birkenfeld. Beim TV Merchweiler 2 setzte es eine 28:42 (10:20)-Niederlage. Damit verpasste die Mannschaft von Trainer Martin Rozycki den Sprung auf den dritten Platz. Mit der Saison war der Coach trotzdem zufrieden – so sehr, dass er und sein Team sich zuzutrauen, eine Etage höher in der Verbandsliga aufzulaufen.