Nächste Saison Verbandsliga Rang vier am Ende: Aber der TV Birkenfeld rutscht hoch Sascha Nicolay 28.04.2026, 12:17 Uhr

i In der kommenden Saison kämpft der TV Birkenfeld in der Handball-Verbandsliga. Dort kommt es womöglich noch mehr auf die Qualität von Pascal Kraft (Nummer 3) an. Im letzten Bezirksliga-Spiel in dieser Runde erzielte Kraft 18 (!) der 28 Birkenfelder Tore. Stefan Ding

Es hat nicht gereicht für den dritten Platz in der Bezirksliga, denn am letzten Spieltag quittierten die Handballer des TV Birkenfeld eine klare Niederlage. Unabhängig davon spielt der TVB in der kommenden Saison eine Etage höher.

Der letzte Spieltag in der Handball-Bezirksliga lief nicht nach Wunsch für den TV Birkenfeld. Beim TV Merchweiler 2 setzte es eine 28:42 (10:20)-Niederlage. Damit verpasste die Mannschaft von Trainer Martin Rozycki den Sprung auf den dritten Platz. Mit der Saison war der Coach trotzdem zufrieden – so sehr, dass er und sein Team sich zuzutrauen, eine Etage höher in der Verbandsliga aufzulaufen.







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