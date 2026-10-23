HSG Kastellaun/Simmern Puljizovic warnt vor Weibern und 51-Tore-Frau Sukic Michael Bongard 23.10.2026, 11:09 Uhr

i Maike Sukic vom TuS Weibern führt die Oberliga-Torjägerinnenliste mit 51 Treffern aus nur vier Partien klar an. Wie oft trifft Sukic am Samstag (17.15 Uhr) gegen den Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern? Martin Gausmann

Während die Partie der HSG Hunsrück II beim TV Bad Ems auf den 7. November verlegt worden ist, gastiert am sechsten Spieltag der Oberliga der Frauen Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern beim Vierten TuS Weibern um 51-Tore-Frau Maike Sukic.

10:0 Punkte, im Schnitt die fünf Spiele mit 18 Toren Differenz (!) gewonnen – die HSG Kastellaun/Simmern lässt keinen Zweifel daran, dass man der einzige Kandidat auf die Meisterschaft in der Handball-Oberliga der Frauen ist. Aber die Saison ist noch lang – und es wartet noch die ein oder andere etwas kniffligere Auswärtsaufgabe.







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