Während die Partie der HSG Hunsrück II beim TV Bad Ems auf den 7. November verlegt worden ist, gastiert am sechsten Spieltag der Oberliga der Frauen Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern beim Vierten TuS Weibern um 51-Tore-Frau Maike Sukic.
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10:0 Punkte, im Schnitt die fünf Spiele mit 18 Toren Differenz (!) gewonnen – die HSG Kastellaun/Simmern lässt keinen Zweifel daran, dass man der einzige Kandidat auf die Meisterschaft in der Handball-Oberliga der Frauen ist. Aber die Saison ist noch lang – und es wartet noch die ein oder andere etwas kniffligere Auswärtsaufgabe.