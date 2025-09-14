Die HSG Kastellaun/Simmern hat das Spitzenspiel in der Handball-Oberliga der Frauen klar für sich entschieden.

MJC Trier – HSG Hunsrück II 32:27 (16:10). Rückkehrerin Svenja Friesen feierte ihr Comeback und hatte nach zehn Minuten schon vier ihrer am Ende neun Treffer erzielt. Aber da lag ihre HSG Hunsrück II schon mit 5:9 hinten. Es wurde nicht besser, die Trierer Miezen fuhren einen ungefährdeten Sieg ein.

Hunsrück II: Krüger, Bohr – M. Bach (2), Johann, Keller (3), Schmidt, Bolz (2), Fink (2), Schirockich, L. Bach (3), Friesen (9), Kalle (2/2), Bottlender (4).

TV Welling – HSG Kastellaun/Simmern 21:27 (12:15). Im Duell der amtierenden Vizemeister und klaren Titelfavoriten setzten die Kastellaun/Simmernerinnen ein dickes Ausrufezeichen ab. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, aber bei Welling machte sich schnell bemerkbar, dass Abwehrchefin Nadine Schmitt schon nach 15 Minuten zwei Zeitstrafen kassiert hatte. Trainer Lukas Hürter musste sein Team aus Angst vor einer Roten Karte (bei drei Zeitstrafen) für Schmitt umstellen, es kam ein Bruch ins TV-Spiel. Kastellaun nutzte das aus und lag zur Pause 15:12 vorne. Vor allem HSG-Torjägerin Johanna Mallmann (neun Tore) war fortan von den Wellingerinnen kaum mehr zu packen. Nach der Pause stand es schnell 20:14 für die Gäste, die sich die klare Führung nicht mehr nehmen ließen. Kastellauns Trainer Sasa Puljizovic sagte zu dem Auswärtstriumph: „Alles, was wir vorhatten, haben wir auf dem Feld umgesetzt. Das war eine Teamleistung, wir haben extrem schnell gespielt. Wir wussten, dass Welling athletisch und körperlich nicht mit uns mithalten kann. Aber das war erst der zweite Spieltag. Es stehen noch viele Spiele an.“

Kastellaun: Martin-Stoleru, Baumgarten – Gerlach, Jogic (4/1), L. Wetstein, Mähringer-Kunz (3), Görgen, Maren Kölzer, E. Mallmann, Müller (4), E. Wolf-Mühlbauer, Stemann (1), Gaines, Grbic (6), Mayer, J. Mallmann (9/1).