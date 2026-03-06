HSV hofft auf Überraschung
Problem der ersten Saisonhälfte in den Griff bekommen
Feuert sein Team an: Fabian Medler, Trainer des HSV Sobernheim.
Klaus Castor

Die Rückkehr von Meike Maschtowski hat für Stabilität gesorgt. Wird der Aufschwung der Handballerinnen des HSV Sobernheim nun auch mit einem Sieg belohnt?

Die beiden vorigen Spiele haben bewiesen, dass die Handballerinnen des HSV Sobernheim in der Regionalliga mithalten können, doch die Ergebnisse, eine Niederlage mit einem Tor Rückstand gegen Titelanwärter Marpingen und ein unglückliches Unentschieden gegen die Südpfalz Tiger, haben die Wahrscheinlichkeit auf den Klassenverbleib nicht erhöht.

