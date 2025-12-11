Primus Wittlich gastiert in Wellinger Nettetalhalle

Handball-Oberliga: Weibern und Welling stehen vor spannenden Herausforderungen. Weibern hofft auf einen Coup in Bad Ems, während Welling gegen den Tabellenführer Wittlich die Überraschung sucht.
Lesezeit 2 Minuten
Traditionell endet das Handball-Jahr der Oberliga mit dem ersten Rückrundenspieltag. Der führt Weiberns Männer nach Bad Ems und hält für Welling den Ligaprimus parat. TV Bad Ems – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr)Das Weiberner Team von Trainer Tobias Arenz kann vor der Weihnachtspause nur mit Konkurrent HSG Kastellaun/Simmern II auf einem Nichtabstiegsplatz nach Punkten gleichziehen, wenn es in Bad Ems gewinnt – und die Hunsrücker ...