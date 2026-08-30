Erkennbarer Klassenunterschied Pokal-Debakel für SSV Wissen gegen TS Bendorf Moritz Hannappel 30.08.2026, 10:48 Uhr

i Der Favorit aus Bendorf (in Rot) machte es den Gastgebern aus Wissen (in Gelb) in über die gesamte Spieldauer schwer. Am Ende stand eine klare Heimschlappe gegen den Verbandsligisten. Vor dem Liga-Auftakt haben die Siegstädter noch einiges nachzuholen. Manfred Böhmer/balu

Dass der SSV als klassentiefere Mannschaft nicht unbedingt als Favorit in die erste Pokalrunde ging, war vor Anwurf schon abzusehen. Dass das Heimspiel letztlich so klar verloren ging, nagte aber an den Siegstädtern um Trainer Andreas Gross.

Einen bitteren Abend erlebten die Handballer des SSV 95 Wissen beim Pflichtspielauftakt in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle. In der ersten Runde des HV Rheinland Pokal gegen den klassenhöheren Verbandsligisten TS Bendorf setzte es eine empfindliche 18:31 (9:14)-Niederlage.







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