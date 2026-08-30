Dass der SSV als klassentiefere Mannschaft nicht unbedingt als Favorit in die erste Pokalrunde ging, war vor Anwurf schon abzusehen. Dass das Heimspiel letztlich so klar verloren ging, nagte aber an den Siegstädtern um Trainer Andreas Gross.
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Einen bitteren Abend erlebten die Handballer des SSV 95 Wissen beim Pflichtspielauftakt in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle. In der ersten Runde des HV Rheinland Pokal gegen den klassenhöheren Verbandsligisten TS Bendorf setzte es eine empfindliche 18:31 (9:14)-Niederlage.