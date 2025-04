Die ganze Zeit kämpft der HV Vallendar in der Handball-Regionalliga Kopf an Kopf mit dem TV Homburg um die Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga. Und plötzlich scheint alles ganz schnell zu gehen.

Paukenschlag in der Handball-Regionalliga Südwest: Tabellenführer TV Homburg verzichtet auf einen Lizenzantrag für die 3. Handball-Liga. „Die Entscheidung fällt uns vor dem Hintergrund des sportlichen Erfolgs natürlich extrem schwer, aber wirtschaftlich gesehen ist ein Aufstieg in die 3. Liga schlichtweg nicht abbildbar“, sagt Guido Kawolus, der Geschäftsführer der Marketing TV Homburg 1878 Handball GmbH, in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Nachricht löste beim HV Vallendar, der in der Tabelle zwei Punkte hinter Homburg steht und sich mit den Saarländern einen Zweikampf um die Meisterschaft liefert, Jubel aus. Denn nun ist der Weg frei für Vallendar Richtung 3. Liga. Sportlich gesehen fehlt dem HVV, der schon im März die Lizenz für die 3. Liga beantragt hat, noch ein Sieg aus den verbleibenden fünf Spielen, um den zweiten Platz festzuzurren. Und das Reglement spricht für Vallendar, wie Regionalliga-Staffelleiter Josef Lerch bestätigt: „Wenn der Meister, aus welchen Gründen auch immer, auf einen Aufstieg verzichtet, geht das Aufstiegsrecht auf den Tabellenzweiten über.“

HVV-Verantwortliche zeigen sich zurückhaltend

Gibt es an diesem Samstagabend also eine Aufstiegsfeier auf dem Mallendarer Berg, wenn Vallendar dort ab 18 Uhr die HG Saarlouis II empfängt und gewinnt? Der Verein zeigt sich noch zurückhaltend, schließlich können die Lizenzunterlagen für die 3. Liga bis zum 15. April eingereicht werden, theoretisch bleibt den Saarländern also, sollten sie es sich doch noch anders überlegen, noch Zeit.

Bastian Burgard, Sportlicher Leiter des HV Vallendar, sagt deshalb: „Bis die Frist nicht abgelaufen ist, kann ja eventuell noch etwas passieren. Wir sind mal vorsichtig optimistisch, planen unsere nächsten Schritte ohnehin sehr genau, für die Regionalliga und für die Dritte Liga.“

Warum Homburg nicht aufsteigen will

Aber warum will Drittligaabsteiger Homburg auf den Wiederaufstieg verzichten? In der Pressemitteilung heißt es dazu: Man habe die vorhandenen Verträge geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Verbindlichkeiten die zur Verfügung stehenden Mittel bei Weitem übersteigen würden. Der Gewinn neuer Sponsoren sei in der aktuellen Lage, die in vielen Branchen von großer Unsicherheit geprägt ist, zudem nahezu unmöglich. Kawolus: „Eine Phase der Konsolidierung erscheint mir daher unumgänglich.“

Für Vallendar gilt es jetzt erst einmal, die eigenen Hausaufgaben zu lösen, am liebsten schon mit einem Sieg gegen Saarlouis. Zuletzt haben dem HVV 20 gute Minuten gereicht, um die Partie beim TV Nieder-Olm mit elf Treffern Differenz zu gewinnen. Coach Veit Waldgenbach war dennoch nicht zufrieden: „Wir waren klar besser, aber ich kann und muss die Leistung der letzten 20 Minuten auch über mindestens 50 Minuten erwarten.“ Und der Erfolg hatte einen verletzungsbedingten Wermutstropfen. Kreisläufer Dominik Stein verletzte sich am Knie: Innenbandverletzung, eine Operation ist nötig, für Stein ist damit die Saison vorzeitig beendet.

Waldgenbach: Saarlouis nicht auf leichte Schulter nehmen

Positives aus dem Personalbereich kommt derweil von Rückraumspieler Christian Schröder, der gegen die Saarländer wieder eingreifen kann. Waldgenbach warnt aber: „Wir dürfen Saarlouis nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist ein sehr guter Aufsteiger, der viele Spiele nur sehr knapp verloren hat.“

HB Mülheim-Urmitz gastiert in Homburg

„Es ist klar, dass wir einen perfekten und der Gegner einen rabenschwarzen Tag wird haben müssen“, sagt Hilmar Bjarnason, der Trainer von HB Mülheim-Urmitz, vor dem Gastspiel bei Tabellenführer TV Homburg (Sa., 18.30 Uhr). Da Offenbach (11. Platz) und die Südpfalz Tiger (12.) gegeneinander spielen, rückt mindestens ein Team näher an Mülheim (10.) heran, wenn HB in Homburg nicht punktet. „Wir sind noch nicht durch. Das ist uns klar. Es ist einfach wichtig, dass wir nun ruhig und fokussiert weiter arbeiten. Gegen Homburg ein, zwei Dinge besser machen als zuletzt. Schritt für Schritt zum Ziel also“, sagt Bjarnason.