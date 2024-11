Niederlage beim Wiedereinstieg Pfosten und Latte stehen HSG zu oft im Weg Tina Paare 18.11.2024, 16:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Sechs Wochen ohne Spiel, dazu einige Ausfälle: Die Voraussetzungen waren nicht die besten bei den Handballerinnen der HSG Nahe-Glan. Doch am schwersten wog die schwache Chancenverwertung.

Der Wiedereinstieg nach sechswöchiger Pause gelang den Handballerinnen der HSG Nahe-Glan nur bedingt. In der Defensive machten sie beim TV Nieder-Olm vieles richtig, doch im Abschluss haperte es gewaltig. Und so stand am Ende eine 28:33 (13:18)-Niederlage, durch die das Team auf den letzten Platz in der Oberligatabelle abrutschte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen