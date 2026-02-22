Handball-Bezirksoberliga Pfosten und Latte lassen TuS-Ladys verzweifeln Stefan Nink 22.02.2026, 21:01 Uhr

i Symbolbild dpa

Wahrlich nicht mit Fortuna im Bunde waren die Handballerinnen des TuS Holzheim, die bei der 21:26-Niederlage bei der favorisierten HSG Goldstein/Schwanheim nicht weniger als fünfmal am Gestänge scheiterten.

Gut zogen sich die Handballerinnen des TuS Holzheim in der der Bezirksoberliga bei ihrer 21:26 (10:13)-Niederlage beim Tabellendritten HSG Goldstein/Schwanheim aus der Affäre. Die Trainer beider Teams hoben nach dem Schlusssignal die starken Abwehrreihen mit prächtig disponierten Torhüterinnen hervor.







Artikel teilen

Artikel teilen