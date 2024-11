Heimspiel am Sonntag Pause der DJK Betzdorf hatte auch etwas Gutes 09.11.2024, 11:50 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Bezirksoberliga-Handballer der DJK Betzdorf kehren nach einer langen Pause zurück in den Liga-Alltag. Im Heimspiel empfängt die Cassens-Sieben die HSG Römerwall II.

Knapp sechs Wochen wird es am Sonntag her sein, dass die Handballer der DJK Betzdorf das letzte Mal auf dem Parkett in einem Ligaspiel standen. Nach drei Spielen (Siege gegen SSV Wissen und HSV Rhein-Nette II, Niederlage gegen HC Koblenz IV) stand zunächst eine längere Pause auf dem Plan.

