Fitz hatte es geahnt. „Papa gewinnt heute“, hatte der knapp dreieinhalbjährige Sohn von Dominik Jung kindlichen siebten Sinn für das bewiesen, was am Abend in der Halle am Diezer Wasserwäldchen Realität werden sollte. Die Handballer des TuS Holzheim bewiesen mit dem 32:31 (13:17)-Erfolg gegen die hoch gehandelte und mit makelloser Bilanz in die Grafenstadt gekommene ESG Gensungen/Felsberg, dass sie es an guten Tagen auch mit jenen Kontrahenten aufnehmen können, die höhere Ziele anpeilen.