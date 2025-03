Paul Bährens trägt weiter Rot und Schwarz

Die Handballer des TuS Holzheim stecken im Tabellenkeller der Regionalliga fest. Was das Personal für die kommende Runde anbelangt, heißt es zweigleisig zu planen. Fest steht aber schon, dass der Stamm des Teams zusammenbleiben wird.

Holzheim. Die Frage nach der Klassenzugehörigkeit des TuS Holzheim in der nächsten Handball-Saison wird sich in den nächsten acht Partien beantworten, bei der Kaderplanung herrscht an der Burg Ardeck unterdessen bereits mehr Klarheit. Der Sportliche Leiter Moritz Obermeier hat Gespräche mit Spielern geführt und kann trotz der Abstiegsgefahr verkünden, dass der Großteil der Mannschaft seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben hat. Nur ein, zwei Akteure haben sich vornehmlich aus familiären Gründen noch etwas Bedenkzeit erbeten, bis sie Obermeier und Trainer Dominik Jung ihre finale Entscheidung mitteilen wollen. „Die Zeichen stehen aber positiv“, bleibt Jung gelassen.

Thiemo Wagner muss abwägen: Steht Ende der Laufbahn an?

Größer als bei den vielen Eigengewächsen direkt aus Holzheim und der Umgebung ist die Unsicherheit, ob die externen Spieler dem Verein letztlich treu bleiben. Davon haben die Ardecker mit Paul Bährens und Thiemo Wagner aktuell jedoch lediglich zwei in ihren Reihen. Bährens, in der Abwehr eine Säule des TuS, wird dem Verein auch ein drittes Jahr erhalten bleiben. Linkshänder Wagner, im vergangenen Sommer vom Drittligisten TV Gelnhausen zu den Rot-Schwarzen gekommen, steht kurz vor dem Einstieg in den Lehrerberuf und wägt noch ab, ob das mit dem Handball zu verbinden ist oder er seine Laufbahn beendet.

„Auf alle Anfragen haben wir bislang Absagen erhalten.“

Der Sportliche Leiter des TuS Holzheim, Moritz Obermeier, erfährt, wie schwierig es ist, externe Verstärkungen an Land zu ziehen

Und Trainer Jung? Auch er hat mit den Zuständigen des Vereins gesprochen. Zeitnah soll ein Ergebnis verkündet werden. „Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Dominik bei uns bleibt“, weiß Obermeier die Qualitäten des Aufstiegstrainers aus Garbenheim zu schätzen.

Zum Thema externe Neuzugänge gibt es laut Obermeier keine Neuigkeiten zu vermelden. „Auf alle Anfragen haben wir bislang Absagen erhalten.“ So wird auch weiterhin der Nachwuchs seine Chance erhalten. Aus der A-Jugend sollen der bereits im Seniorenbereich angekommene Christoph Horn, Moritz Reusch, Atakan Bulut und Konstantin Schnatz an die 1. Mannschaft herangeführt werden. „Wir setzen weiter auf unsere Jugend“, so der Sportliche Leiter.