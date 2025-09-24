TV Birkenfeld verliert 25:26 Pascal Kraft gelingen überragende 15 Tore 24.09.2025, 14:51 Uhr

Niederlagen sind im ersten Moment nie schön, aber mit dem 25:26 beim HC Dillingen/Diefflen II konnten die Handballer des TV Birkenfeld ziemlich schnell gut leben. Ihre Leistung stimmte trotz personeller Probleme nämlich.

Die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld haben ihre erste Saisonniederlage eingesteckt. Beim HC Dillingen/Diefflen 2 gab es ein knappes 25:26 (11:12). „Das hat Bock gemacht, weil es geknallt hat, aber trotzdem fair war“, sagte TVB-Trainer Martin Rozycki, der trotz der verlorenen Partie zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft war.







