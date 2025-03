Die Oberligahandballerinnen des TV Welling haben zu Hause gegen den souveränen Tabellenführer HC Koblenz beim 27:27 (10:15) einen Teilerfolg eingefahren und den Koblenzerinnen den erst dritten Verlustpunkt der Saison beigebracht.

Welling bewies eine gute Moral, denn das Team von Lukas Hürter lag zur Pause relativ klar mit fünf Toren hinten. Bis dahin konnte Hürter mit der Darbietung seines Teams gar nicht zufrieden sein. „30 Minuten haben wir schlecht gespielt, bei Gegenstoßchancen zu viele technische Fehler gemacht und oft den letzten Pass schlecht gespielt. Aber wir haben auch in der Abwehr nicht den gewünschten Zugriff auf Koblenz.“

Welling kommt wacher aus der Pause

Beides wurde zur Pause mit Erfolg thematisiert. Welling startete nun wacher in die zweite Hälfte und verkürzte rasch. Von 14:18 (35.) gelang es dann sogar, beim 17:18 (42.) auf ein Tor heranzukommen. Doch trotz der zwischenzeitlichen Aufholjagden sah es dann beim 19:23 zehn Minuten vor Spielende nicht zwingend nach einem Wellinger Punktgewinn aus.

„Zwischen der 45. und 50. Minute haben wir nochmals zu überhastet gespielt“, berichtete Hürter. Der TVW aber hielt dann kämpferisch dagegen und arbeitete sich wieder ins Spiel zurück. In einer zweiminütigen Überzahl gelang dann von 21:24 zum 24:24 ein 3:0-Lauf und damit der erste Ausgleich seit dem 2:2.

„Ich trauere nicht so sehr dem nach, dass wir das 27:26 nicht halten konnten. Sondern bin am Ende froh, dass wir zumindest ein Remis erkämpft haben.“

Wellings Trainer Lukas Hürter

Zweimal noch legte Koblenz vor, ehe Antonia Schmitz und Leonie Koch die Partie gar noch zu Wellings Gunst zu drehen schienen. Doch die Gäste glichen nicht nur 42 Sekunden vor Schluss aus, sondern hatten nach einem Ballverlust der Gastgeberinnen sogar noch die Siegchance, sodass Hürter am Ende meinte. „Ich trauere nicht so sehr dem nach, dass wir das 27:26 nicht halten konnten. Sondern bin am Ende froh, dass wir zumindest ein Remis erkämpft haben. Die Punkteteilung geht meiner Meinung nach auch in Ordnung.

TV Welling: Ihle, Ungefug, Wolf – Schmitz (10/5), Daun (6), Schmitt (4), Koch (2), Laubenthal (2), Mintgen (2), Rausch (1), Frimberger, Krechel, Schlich, Wunder.