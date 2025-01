HSV weicht nach Meisenheim aus Ortswechsel soll Serie nicht stoppen Gert Adolphi 10.01.2025, 10:02 Uhr

i Hoffnungsträger: Auf Philipp Schütt (grünes Trikot) setzt der HSV nach dessen starkem Comeback in Kirn auch im Heimspiel in Meisenheim gegen die DJK Büdesheim. Klaus Castor

Es geht wieder los: Nach kurzer Weihnachtspause treten die Oberliga-Handballer des HSV Sobernheim erstmals im neuen Jahr an – zu einem Heimspiel in ungewohnter Halle.

In die Rückrunde sind die Handballer des HSV Sobernheim bereits vor Weihnachten mit dem Derbysieg in Kirn gestartet, im Nachholspiel am heutigen Samstag, 18 Uhr, gegen die DJK Bingen-Büdesheim können sie eine gute Hinserie noch verbessern und ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte der Oberliga festigen.

