Ohne Skizzen auf der Taktiktafel auf die Siegerstraße

Die Spitzengruppe in der Handball-Oberliga Mitte ist noch enger zusammengerückt. Dazu trug auch der TuS Holzheim seinen Teil bei. Die Ardecker setzten sich bei der HSG Hochheim/Wicker mit 32:27 (17:10) durch und bleiben in Lauerstellung.
Der TuS Holzheim befindet sich wieder dick im Geschäft um die begehrten vorderen Tabellen-Positionen der Handball-Oberliga Hessen Mitte. Bei der HSG Hochheim/Wicker gelang den Rot-Schwarzen der siebte Sieg in den zurückliegenden acht Begegnungen, sodass sie nach Pluspunkten ein Teil des Spitzentrios sind.