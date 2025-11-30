Handball-Oberliga Mitte Ohne Skizzen auf der Taktiktafel auf die Siegerstraße René Weiss 30.11.2025, 11:31 Uhr

i Routinier Simon Giebenhain (am Ball) riss in kritischer Phase gemeinsam mit Laurin Moos das Heft des Handelns an sich. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Die Spitzengruppe in der Handball-Oberliga Mitte ist noch enger zusammengerückt. Dazu trug auch der TuS Holzheim seinen Teil bei. Die Ardecker setzten sich bei der HSG Hochheim/Wicker mit 32:27 (17:10) durch und bleiben in Lauerstellung.

Der TuS Holzheim befindet sich wieder dick im Geschäft um die begehrten vorderen Tabellen-Positionen der Handball-Oberliga Hessen Mitte. Bei der HSG Hochheim/Wicker gelang den Rot-Schwarzen der siebte Sieg in den zurückliegenden acht Begegnungen, sodass sie nach Pluspunkten ein Teil des Spitzentrios sind.







