Handball-Oberliga Mitte
Ohne Skizzen auf der Taktiktafel auf die Siegerstraße
Routinier Simon Giebenhain (am Ball) riss in kritischer Phase gemeinsam mit Laurin Moos das Heft des Handelns an sich.
Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Die Spitzengruppe in der Handball-Oberliga Mitte ist noch enger zusammengerückt. Dazu trug auch der TuS Holzheim seinen Teil bei. Die Ardecker setzten sich bei der HSG Hochheim/Wicker mit 32:27 (17:10) durch und bleiben in Lauerstellung. 

Der TuS Holzheim befindet sich wieder dick im Geschäft um die begehrten vorderen Tabellen-Positionen der Handball-Oberliga Hessen Mitte. Bei der HSG Hochheim/Wicker gelang den Rot-Schwarzen der siebte Sieg in den zurückliegenden acht Begegnungen, sodass sie nach Pluspunkten ein Teil des Spitzentrios sind.

