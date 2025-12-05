HSG Kastellaun/Simmern Ohne Kilian Kötz nach Mundenheim Michael Bongard 05.12.2025, 12:04 Uhr

i Ohne Kilian Kötz (am Ball), der nach seiner langen Verletzungspause wieder richtig in Fahrt gekommen ist, muss die HSG Kastellaun/Simmern am Samstag beim Drittletzten VTV Mundenheim auskommen. B&P Schmitt

Am vorletzten Hinrundenspieltag der Regionalliga überstrahlt das Topspiel Vallendar (2.) gegen Zweibrücken (1) am Samstag alles. Kastellaun/Simmern (7.) muss zum Drittletzten Mundenheim (12.) – und das ohne Kilian Kötz.

Bei der HSG Kastellaun/Simmern geht es aufwärts: Nach drei Siegen in Folge hat sich die HSG in der Handball-Regionalliga Südwest bis auf Tabellenrang sieben vorgearbeitet. Am vorletzten Spieltag der Hinrunde und in diesem Jahr fährt Kastellaun/Simmern am Samstag (19.







