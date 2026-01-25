Handball-Oberliga Hessen: Ohne „Hexenkessel“ gibt’s für den TuS keinen Heimsieg René Weiss 25.01.2026, 11:45 Uhr

i Hannes Pascal Jemixe (am Ball) sicherte seinen Holzheimern mit zwei Treffern in der Schlussphase gegen den Tabellenzweiten aus der hessischen Landeshauptstadt immerhin einen Punkt. Andreas Hergenhahn

Vor der für Holzheimer Verhältnisse eher mageren Kulisse von rund 190 Zuschauern reichte es für den TuS gegen den Titelaspiranten HSG Dotzheim/Schierstein nicht zum erhofften Heimsieg, die Ardecker mussten sich mit letztlich einem Zähler begnügen.

Es ist beileibe nicht so, dass sich der TuS Holzheim in dieser Saison unter Druck setzt, um den sofortigen Wiederaufstieg in die Handball-Regionalliga Hessen mitspielen zu müssen. Aber dieses Thema hat sich am Samstagabend wahrscheinlich ohnehin erübrigt.







