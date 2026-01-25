Vor der für Holzheimer Verhältnisse eher mageren Kulisse von rund 190 Zuschauern reichte es für den TuS gegen den Titelaspiranten HSG Dotzheim/Schierstein nicht zum erhofften Heimsieg, die Ardecker mussten sich mit letztlich einem Zähler begnügen.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist beileibe nicht so, dass sich der TuS Holzheim in dieser Saison unter Druck setzt, um den sofortigen Wiederaufstieg in die Handball-Regionalliga Hessen mitspielen zu müssen. Aber dieses Thema hat sich am Samstagabend wahrscheinlich ohnehin erübrigt.