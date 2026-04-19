HSG Nahe-Glan baut Serie aus Obwohl es um nichts mehr geht, kochen Emotionen hoch Tina Paare 19.04.2026, 12:25 Uhr

i Allen Grund zur Freude haben die Handballer der HSG Nahe-Glan, die die Saison mit einem Erfolgserlebnis und einem starken dritten Platz abschlossen. Klaus Castor

16 Siege, zwei Remis und nur vier verlorene Spiele, dazu die beiden Erfolge im Derby gegen den HSV Sobernheim: Die Bilanz der HSG Nahe-Glan kann sich sehen lassen. Belohnt wird die starke Runde mit dem dritten Platz im Abschlussklassement.

Ziel erreicht – und das in mehrfacher Hinsicht. Die HSG Nahe-Glan hatte sich vorgenommen, die Spielzeit in der Handball-Verbandsliga mit einem Erfolg abzuschließen und den achten Sieg in Serie einzufahren. Das gelang mit dem 37:31 (18:15) bei der DJK GW Bingen-Büdesheim.







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