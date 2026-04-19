16 Siege, zwei Remis und nur vier verlorene Spiele, dazu die beiden Erfolge im Derby gegen den HSV Sobernheim: Die Bilanz der HSG Nahe-Glan kann sich sehen lassen. Belohnt wird die starke Runde mit dem dritten Platz im Abschlussklassement.
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Ziel erreicht – und das in mehrfacher Hinsicht. Die HSG Nahe-Glan hatte sich vorgenommen, die Spielzeit in der Handball-Verbandsliga mit einem Erfolg abzuschließen und den achten Sieg in Serie einzufahren. Das gelang mit dem 37:31 (18:15) bei der DJK GW Bingen-Büdesheim.