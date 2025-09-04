Mit einem Derby steigen die Reserveteams von HB Mülheim-Urmitz und HV Vallendar in die Oberligasaison ein – der HC Koblenz, einer der Titelkandidaten, spielt erst eine Woche später.

Nach vier Monaten Saisonpause beginnt die Handball-Oberliga am Samstag wieder mit dem Spielbetrieb. Weiterhin sind drei Vereine aus der Großregion Koblenz an Bord. Wobei der Verbandsligaabsteiger Turnerschaft Bendorf von der Regionalligareserve des HV Vallendar ersetzt wird. Der HVV II krönte eine überragende Verbandsligasaison (39:1 Punkte) mit dem Aufstieg und könnte gleich zu einem belebenden Element der Liga werden. Was der Neuling gleich beim Derbyklassiker in Urmitz am Sonntag ab 17 Uhr unter Beweis stellen kann. Der HC Koblenz steigt derweil erst eine Woche später in die Saison ein.

HCK ist einer der Titelkandidaten

HC Koblenz: Die Mannschaft um Trainer Julian Vogt ist einer der Titelkandidaten. Den nach dem dritten Platz der Vorsaison hat der HCK personell aufgerüstet. Von den Neuzugängen Jan Stitz (HSV Rhein-Nette), Jonas Kaltenbach und Tom Ramb (beide Bendorf) ist Trainer Julian Vogt sehr angetan. „Mit Jan haben wir einen Keeper hinzugewonnen, der die nötige Erfahrung und Ruhe mitbringt, um unser Torhüterduo zu komplettieren. Jonas hat in Bendorf letzte Saison eine starke Leistung gezeigt. Er ist torgefährlich und im Rückraum variabel einsetzbar. Tom wird uns ebenfalls im Rückraum verstärken und bringt eine starke handballerische Ausbildung mit. Er kann einem Spiel mit seiner Dynamik und seinem Tempo den nötigen Impuls geben.“ Abgänge hat Koblenz keine zu verzeichnen, und auch die Vorbereitung verlief gut. Vogt: „Die Vorbereitung verläuft sehr strukturiert. Alle ziehen hoch motiviert mit, und die Neuzugänge haben sich super integriert.“

HB-Reserve will Talente fürs Regionalligateam weiterentwickeln

HB Mülheim-Urmitz II: Für HB-Trainer Hansi Schmidt geht es vor allem um die Weiterentwicklung von Talenten, die das Team dann irgendwann in Richtung erste Mannschaft, die eine Klasse höher in der Regionalliga spielt, verlassen sollen. Das Team hat aber auch zwei Neuzugänge: In Ömer Acar (HV Vallender) kehrte ein Topspieler zu seinen Wurzeln zurück, verletzte sich aber bereits im ersten Testspiel. Und auch Rafael Münzer (TS Bendorf) stieß zum HB. Abgänge gibt es mit den Talenten Mika Helf und Luc Nohner „nach oben“ ins Regionalligateam sowie Finn Bauer (3. Mannschaft) nur intern zu verzeichnen. Zudem legt Torhüter Fabian Stumpf eine berufsbedingte Handballpause ein.

Natürlich will Schmidt auch diese Saison tabellarisch wieder das Optimum herausholen. Die Vorbereitung verlief aus unterschiedlichen Gründen jedoch unerwartet holprig. Schmidt: „Wir werden zum Saisonstart noch nicht bei 100 Prozent sein und handballerisch einiges aufarbeiten müssen.“

Vallendars Meisterteam noch einmal verstärkt

HB Vallendar II: Wer mit 39:1 Punkten durch die Verbandsliga marschiert, dürfte große Chancen haben, in der neuen Saison auch eine Liga höher zurechtzukommen. Erst recht, wenn er noch eine leistungsstarke erste Mannschaft im Rücken hat – so wie die Reserve des HV Vallendar. Vallendars Meistertrainer Moritz Gutfrucht kann auf ein gut eingespieltes Team bauen. „Unsere Zugänge Ole Fischer auf Rückraum Mitte sowie die beiden Außen Jakob Zimmermann und Laurin Leonhardt stammen allesamt aus der eigenen Jugend und haben schon letzte Saison ins Team reinschnuppern können. Abgänge haben wir keine“, sagt Gutfrucht und ergänzt: „Anfang August hatten wir ein gutes Trainingslager. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Einem guten Saisonstart beim Derby in Urmitz sollte nichts mehr im Weg stehen.“

i Aufsteiger HV Vallendar II ist für die neue Saison in der Oberliga gerüstet. Lisa Becker

Zudem steht mit dem Derby ein Duell an, in dem vermutlich zwei der stärksten Nachwuchsteams im Rheinland aufeinandertreffen. „Wir gehen mit dem nötigen Respekt in dieses Spiel, um nicht überrascht zu werden, und werden alles daransetzen, dem Gegner entschlossen entgegenzutreten“, sagt Gutfrucht.