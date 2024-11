Herbstpause in den Handballligen – mit kleinen Ausnahmen: In der Oberliga Rheinland der Frauen begrüßt die HSG Kastellaun/Simmern (6. Platz/4:4 Punkte) am heutigen Samstag um 17.15 Uhr in Kastellaun die besser gestartete HSG Wittlich II (4. Platz/6:2 Punkte). Doch damit nicht genug: Keine 22 Stunden später erfolgt am Sonntag (15 Uhr) für die Kastellaun/Simmernerinnen der Anwurf in der zweiten Runde des HVR-Pokals beim Ligarivalen TV Bad Ems.