Welling spielt in Bad Ems Nur ein Fünkchen Hoffnung für Rhein-Nette und Weibern Harry Traubenkraut 13.02.2025, 08:04 Uhr

i Ob Weiberns Fabian Mai (am Ball) im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter HSG Hunsrück so frei zum Wurf kommen wird, ist unwahrscheinlich. Für den TuS gilt es, sich achtbar aus der Affaire zu ziehen. Martin Gausmann

In der Handball-Oberliga sind die Würfel für den TV Welling und den TuS Weibern in Sachen Klassenverbleib so gut wie gefallen, beide Klubs können für eine weitere Saison planen. Die HSV Rhein-Nette ist dann nicht mehr dabei.

Am 17. Spieltag der Handball-Oberliga sind die Chancen auf Punkte für HSV Rhein-Nette und TuS Weibern eher gering. Welling kann sich da schon eher etwas ausrechnen. HSV Rhein-Nette – HSG Wittlich (Sa. 17.30 Uhr, Realschulhalle)Der HSV bleiben fünf Spiele, in denen sie zwar den Abstieg nicht mehr abwenden kann, in denen sie jedoch noch die Chance auf einen Erfolg hat, um sich nicht auch noch punktlos in die Verbandsliga zu ...

